Awards and nominations of Serge Bozon

Serge Bozon
Cannes Film Festival 2013 Cannes Film Festival 2013
SACD Prize (Directors' Fortnight) - Special Mention
Winner
SACD Prize (Directors' Fortnight)
Nominee
Cannes Film Festival 2007 Cannes Film Festival 2007
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2007 Tallinn Black Nights Film Festival 2007
Grand Prize
Nominee
