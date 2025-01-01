Menu
Awards
Awards and nominations of Serge Bozon
Serge Bozon
Cannes Film Festival 2013
SACD Prize (Directors' Fortnight) - Special Mention
Winner
SACD Prize (Directors' Fortnight)
Nominee
Cannes Film Festival 2007
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2007
Grand Prize
Nominee
