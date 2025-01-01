Меню
Серж Бозон
Награды
Награды и номинации Сержа Бозона
Serge Bozon
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Сержа Бозона
Каннский кинофестиваль 2013
Премия SACD (Две недели режиссеров)
Победитель
Премия SACD
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2007
Гран При
Номинант
