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Kinoafisha Persons Maya Sansa Awards

Awards and nominations of Maya Sansa

Maya Sansa
Awards and nominations of Maya Sansa
Venice Film Festival 2003 Venice Film Festival 2003
Best Actress
Winner
Berlin International Film Festival 2000 Berlin International Film Festival 2000
EFP Shooting Star
Winner
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