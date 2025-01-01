Menu
Awards and nominations of Karen Gevorkian

Karen Gevorkian
Moscow International Film Festival 1991 Moscow International Film Festival 1991
Golden St. George
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Ecumenical Jury Award
Winner
