Kinoafisha Persons Franziska Petri Awards

Awards and nominations of Franziska Petri

Franziska Petri
Berlin International Film Festival 2009
DIALOGUE en Perspective - Actor's Award
Winner
