Alessandro Gassman
Awards
Awards and nominations of Alessandro Gassman
Alessandro Gassman
About
Filmography
Awards
Venice Film Festival 2020
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 2021
Queer Lion
Nominee
