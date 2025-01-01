Menu
Awards and nominations of Stefano Accorsi

Stefano Accorsi
Venice Film Festival 2002
Best Actor
Winner
Berlin International Film Festival 2001
EFP Shooting Star
Winner
