Kinoafisha
Persons
Grigoriy Aleksandrov
Awards
About
Filmography
Awards
Venice Film Festival 1947
Best Screenplay
Winner
Best Screenplay
Winner
Grand International Award
Nominee
Venice Film Festival 1934
Best Foreign Film
Nominee
