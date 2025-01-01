Menu
Kinoafisha Persons Grigoriy Aleksandrov Awards

Awards and nominations of Grigoriy Aleksandrov

Venice Film Festival 1947 Venice Film Festival 1947
Best Screenplay
Winner
Best Screenplay
Winner
Grand International Award
Nominee
Venice Film Festival 1934 Venice Film Festival 1934
Best Foreign Film
Nominee
