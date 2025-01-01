Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Anamaria Marinca Awards

Awards and nominations of Anamaria Marinca

Anamaria Marinca
Awards and nominations of Anamaria Marinca
BAFTA Awards 2005 BAFTA Awards 2005
Best Actress
Winner
Berlin International Film Festival 2008 Berlin International Film Festival 2008
EFP Shooting Star
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more