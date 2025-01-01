Menu
Craig Mazin
Awards
Awards and nominations of Craig Mazin
Awards
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Limited Series
Winner
Outstanding Limited Series
Winner
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
