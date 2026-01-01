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Oksana Ignatova
Oksana Ignatova
Kinoafisha
Persons
Oksana Ignatova
Oksana Ignatova
Oksana Ignatova
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
4.2
Knyaz Yuriy Dolgorukiy
(1998)
0.0
Bliznecy
(2004)
Filmography
Bliznecy
Drama, Detective
2004, Russia
4.2
Knyaz Yuriy Dolgorukiy
Knyaz Yuriy Dolgorukiy
History, Drama
1998, Russia
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