Quentin Dupieux
Awards
Quentin Dupieux
About
Filmography
Articles
Awards
Venice Film Festival 2014
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2012
World Cinema - Dramatic
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2019
Midnight Shivers
Nominee
