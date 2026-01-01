Menu
Awards and nominations of Quentin Dupieux
Venice Film Festival 2014 Venice Film Festival 2014
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2012 Sundance Film Festival 2012
World Cinema - Dramatic
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2019 Tallinn Black Nights Film Festival 2019
Midnight Shivers
Nominee
