Kinoafisha Persons Nikolay Gricenko Awards

Awards and nominations of Nikolay Gricenko

Cannes Film Festival 1955 Cannes Film Festival 1955
Best Actor
Winner
