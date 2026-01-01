Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Valeria Kudryavtseva
Valeria Kudryavtseva Valeria Kudryavtseva
Kinoafisha Persons Valeria Kudryavtseva

Valeria Kudryavtseva

Valeria Kudryavtseva

Date of Birth
19 May 1971
Age
55 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Comedy actress, Voice actress, The Adventurer

Popular Films

Zvezdy 7.2
Zvezdy (2024)
Alpha and Omega 6.2
Alpha and Omega (2010)
Ulitsy razbitykh fonarey 6.2
Ulitsy razbitykh fonarey (1998)

Filmography

Bravo! Bis!
Bravo! Bis!
Reality-TV 2025, Russia
Zvezdy 7.3
Zvezdy
Reality-TV 2024, Russia
VIA Superstar!
VIA Superstar!
Reality-TV 2024, Russia
Prosto prazdnik
Prosto prazdnik
Reality-TV 2023, Russia
Zvezdy soshlis
Zvezdy soshlis
Reality-TV 2017, Russia
Sekret na million
Sekret na million
Reality-TV 2016, Russia
Cinderella 3D 5.5
Cinderella 3D Cendrillon au Far West
Animation 2013, France
Watch trailer
Iskateli priklyucheniy 4
Iskateli priklyucheniy Iskateli priklyucheniy
Adventure, Comedy 2012, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more