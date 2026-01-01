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Valeria Kudryavtseva
Valeria Kudryavtseva
Kinoafisha
Persons
Valeria Kudryavtseva
Valeria Kudryavtseva
Valeria Kudryavtseva
Date of Birth
19 May 1971
Age
55 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Comedy actress
,
Voice actress
,
The Adventurer
Popular Films
7.2
Zvezdy
(2024)
6.2
Alpha and Omega
(2010)
6.2
Ulitsy razbitykh fonarey
(1998)
Filmography
Bravo! Bis!
Reality-TV
2025, Russia
7.3
Zvezdy
Reality-TV
2024, Russia
VIA Superstar!
Reality-TV
2024, Russia
Prosto prazdnik
Reality-TV
2023, Russia
Zvezdy soshlis
Reality-TV
2017, Russia
Sekret na million
Reality-TV
2016, Russia
5.5
Cinderella 3D
Cendrillon au Far West
Animation
2013, France
Watch trailer
4
Iskateli priklyucheniy
Iskateli priklyucheniy
Adventure, Comedy
2012, Russia
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