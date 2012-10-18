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Poster of Iskateli priklyucheniy
3.9
Kinoafisha Films Iskateli priklyucheniy
3.9

Iskateli priklyucheniy

, 2012
Iskateli priklyucheniy
Russia / Adventure, Comedy / 18+
Poster of Iskateli priklyucheniy
3.9

Cast

Valeria Kudryavtseva
Valeria Kudryavtseva
Sofi
Anatoly Pashinin
Dan
Aleksandr Yatsko
Aleksandr Yatsko
Igor Gasparyan
Igor Gasparyan
Seif
Ilya Oleynikov
Ilya Oleynikov
Aleksandr Semchev
Aleksandr Semchev
Nikolai Drozdov
Nikolai Drozdov
Grandfather of Sofi
Aleksandr Farber
Brother of gang leader
Yuriy Kuznetsov
Yuriy Kuznetsov
Bobby
Yuriy Kuznetsov-Taezhniy
Yuriy Kuznetsov-Taezhniy
Bobby
Yuri Maslak
Yuri Maslak
Director Maksim Voronkov
Writer Ilya Shilovsky, Igor Ter-Karapetov
Composer Evgeniy Krylatov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2012
World premiere 18 October 2012
Release date
18 October 2012 Russia Люксор 16+
18 October 2012 Belarus
18 October 2012 Kazakhstan
11 November 2012 USA
18 October 2012 Ukraine
Worldwide Gross $333,696
Production MV Sinema, Mosfilm
Also known as
Iskateli priklyucheniy, Искатели приключений, 寻宝者, The Adventurers

Film rating

3.9
Rate 10 votes
1.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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