Cast
Aleksandr Farber
Brother of gang leader
Cast and Crew
Director
Maksim Voronkov
Writer
Ilya Shilovsky, Igor Ter-Karapetov
Composer
Evgeniy Krylatov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2012
World premiere
18 October 2012
Release date
|18 October 2012
|Russia
| Люксор
|16+
|18 October 2012
|Belarus
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|18 October 2012
|Kazakhstan
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|11 November 2012
|USA
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|18 October 2012
|Ukraine
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Worldwide Gross
$333,696
Production
MV Sinema, Mosfilm
Also known as
Iskateli priklyucheniy, Искатели приключений, 寻宝者, The Adventurers