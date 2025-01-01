Menu
Kinoafisha Persons Giorgi Shengelaia Awards

Awards and nominations of Giorgi Shengelaia

Giorgi Shengelaia
Berlin International Film Festival 1986 Berlin International Film Festival 1986
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1996 Sochi Open Russian Film Festival 1996
Full-Length Film
Nominee
