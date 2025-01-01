Menu
Christian Vincent
Awards
Awards and nominations of Christian Vincent
Christian Vincent
Venice Film Festival 2015
Best Screenplay
Winner
Golden Lion
Nominee
Green Drop Award
Nominee
Venice Film Festival 1990
Critics Week
Winner
