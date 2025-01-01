Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Andrzej Zulawski Awards

Awards and nominations of Andrzej Zulawski

Andrzej Zulawski
Awards and nominations of Andrzej Zulawski
Cannes Film Festival 1981 Cannes Film Festival 1981
Palme d'Or
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more