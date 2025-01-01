Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Rustam Hamdamov
Awards
Awards and nominations of Rustam Hamdamov
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Rustam Hamdamov
Cannes Film Festival 1991
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2005
Best Film
Nominee
Moscow International Film Festival 2017
Special Jury Award
Winner
Main Competition
Winner
Golden St. George
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2005
Grand Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree