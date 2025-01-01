Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Rustam Hamdamov Awards

Awards and nominations of Rustam Hamdamov

Awards and nominations of Rustam Hamdamov
Cannes Film Festival 1991 Cannes Film Festival 1991
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2005 Venice Film Festival 2005
Best Film
Nominee
Moscow International Film Festival 2017 Moscow International Film Festival 2017
Special Jury Award
Winner
Main Competition
Winner
Golden St. George
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2005 Tallinn Black Nights Film Festival 2005
Grand Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more