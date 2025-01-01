Menu
Jared Hess
Awards and nominations of Jared Hess
Academy Awards, USA 2024
Best Animated Short Film
Nominee
Sundance Film Festival 2004
Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2010
Best Feature Film
Nominee
