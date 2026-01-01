Mariya Makhanko

Menu
Date of Birth
18 March 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Director, Actress, Writer
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Odnazhdy v Zalese 7.8
Odnazhdy v Zalese
Detective 2025, Russia
Idealnaya zhena
Idealnaya zhena
Drama, Romantic 2025, Russia
Vera bolshe ne verit v principy
Vera bolshe ne verit v principy
Detective 2025, Russia
Vera bolshe ne verit v sovpadeniya
Vera bolshe ne verit v sovpadeniya
Detective 2024, Russia
Zagadka Rimana
Zagadka Rimana
Detective 2023, Russia
Zagadka Evklida
Zagadka Evklida
Detective 2023, Russia
Nikomu ne rasskazhem
Nikomu ne rasskazhem
Romantic 2023, Russia
Vera bolshe ne verit v primety
Vera bolshe ne verit v primety
Detective 2023, Russia
Tri devicy
Tri devicy
Romantic, Comedy 2022, Russia
Zagadka Cezarya
Zagadka Cezarya
Detective 2022, Russia
Zagadka Pifagora
Zagadka Pifagora
Detective 2022, Russia
Duel korolev
Duel korolev
Detective 2022, Russia
Svadebnye hlopoty
Svadebnye hlopoty
Detective 2021, Russia
Zagadka Eynshteyna
Zagadka Eynshteyna
Drama, Detective 2021, Russia
Lyubov lechit
Lyubov lechit
Drama, Romantic 2020, Russia
Zagadka Fibonachchi
Zagadka Fibonachchi
Detective, Romantic 2020, Russia
Lyublyu otca i syna
Lyublyu otca i syna
Drama, Romantic 2020, Russia
Ne prihodi ko mne vo sne
Ne prihodi ko mne vo sne
Detective, Romantic 2019, Russia
Shahmatnaya koroleva 2.9
Shahmatnaya koroleva
Thriller, Detective 2019, Russia
Starushki v begah 4.7
Starushki v begah
Drama, Comedy 2018, Russia
Zerkala lyubvi
Zerkala lyubvi
Romantic 2017, Russia
Dvenadtsat chudes 5.8
Dvenadtsat chudes Dvenadtsat chudes
Romantic 2017, Russia
Iz Sibiri s lyubovyu
Iz Sibiri s lyubovyu
Comedy, Romantic 2016, Russia
5.5
Muzhskaya zhenskaya igra Muzhskaya zhenskaya igra
Sport, Romantic, Drama 2011, Russia
