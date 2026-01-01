Mariya Makhanko

Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Date of Birth
18 March 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Director, Actress, Writer
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Comedy actress
Popular Films
7.8
Odnazhdy v Zalese
(2025)
6.2
Otkuda berutsya deti?
(2007)
6.2
Zhuliki
(2006)
Filmography
2
7.8
Odnazhdy v Zalese
Detective
2025, Russia
Idealnaya zhena
Drama, Romantic
2025, Russia
Vera bolshe ne verit v principy
Detective
2025, Russia
Vera bolshe ne verit v sovpadeniya
Detective
2024, Russia
Zagadka Rimana
Detective
2023, Russia
Zagadka Evklida
Detective
2023, Russia
Nikomu ne rasskazhem
Romantic
2023, Russia
Vera bolshe ne verit v primety
Detective
2023, Russia
Tri devicy
Romantic, Comedy
2022, Russia
Zagadka Cezarya
Detective
2022, Russia
Zagadka Pifagora
Detective
2022, Russia
Duel korolev
Detective
2022, Russia
Svadebnye hlopoty
Detective
2021, Russia
Zagadka Eynshteyna
Drama, Detective
2021, Russia
Lyubov lechit
Drama, Romantic
2020, Russia
Zagadka Fibonachchi
Detective, Romantic
2020, Russia
Lyublyu otca i syna
Drama, Romantic
2020, Russia
Ne prihodi ko mne vo sne
Detective, Romantic
2019, Russia
2.9
Shahmatnaya koroleva
Thriller, Detective
2019, Russia
4.7
Starushki v begah
Drama, Comedy
2018, Russia
Zerkala lyubvi
Romantic
2017, Russia
5.8
Dvenadtsat chudes
Dvenadtsat chudes
Romantic
2017, Russia
Iz Sibiri s lyubovyu
Comedy, Romantic
2016, Russia
5.5
Muzhskaya zhenskaya igra
Muzhskaya zhenskaya igra
Sport, Romantic, Drama
2011, Russia
