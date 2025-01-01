Menu
Awards
Awards and nominations of Becky Ann Baker
Becky Ann Baker
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
