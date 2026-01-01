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Kinoafisha
Persons
Hiam Abbass
Awards
Awards and nominations of Hiam Abbass
Hiam Abbass
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Hiam Abbass
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Venice Film Festival 2012
Best Film (Venice Days)
Nominee
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