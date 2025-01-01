Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Chris McKay Awards

Awards and nominations of Chris McKay

Chris McKay
Awards and nominations of Chris McKay
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Short-Format Animated Program
Winner
Outstanding Short-Format Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
 Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
 Outstanding Short-Format Animated Program
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more