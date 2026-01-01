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Kinoafisha Persons Daniel Olbrychski Awards

Awards and nominations of Daniel Olbrychski

Daniel Olbrychski
Awards and nominations of Daniel Olbrychski
Moscow International Film Festival 2007 Moscow International Film Festival 2007
Stanislavsky Prize
Winner
Moscow International Film Festival 1971 Moscow International Film Festival 1971
Best Actor
Winner
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