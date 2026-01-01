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Kinoafisha
Persons
Daniel Olbrychski
Awards
Awards and nominations of Daniel Olbrychski
Daniel Olbrychski
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Daniel Olbrychski
Moscow International Film Festival 2007
Stanislavsky Prize
Winner
Moscow International Film Festival 1971
Best Actor
Winner
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