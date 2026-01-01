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Philippe Noiret
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Awards and nominations of Philippe Noiret
Philippe Noiret
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Awards
Awards and nominations of Philippe Noiret
BAFTA Awards 1991
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 1962
Best Actor
Winner
Berlin International Film Festival 1972
UNICRIT Award
Winner
C.I.D.A.L.C. Award - Honorable Mention
Winner
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