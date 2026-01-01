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Kinoafisha Persons Philippe Noiret Awards

Awards and nominations of Philippe Noiret

Philippe Noiret
Awards and nominations of Philippe Noiret
BAFTA Awards 1991 BAFTA Awards 1991
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 1962 Venice Film Festival 1962
Best Actor
Winner
Berlin International Film Festival 1972 Berlin International Film Festival 1972
UNICRIT Award
Winner
C.I.D.A.L.C. Award - Honorable Mention
Winner
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