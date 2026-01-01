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Kinoafisha
Persons
Louise Lasser
Awards
Awards and nominations of Louise Lasser
Louise Lasser
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Louise Lasser
Primetime Emmy Awards 1976
Special Classification of Outstanding Program and Individual Achievement
Nominee
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