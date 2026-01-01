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Kinoafisha Persons Louise Lasser Awards

Awards and nominations of Louise Lasser

Louise Lasser
Awards and nominations of Louise Lasser
Primetime Emmy Awards 1976 Primetime Emmy Awards 1976
Special Classification of Outstanding Program and Individual Achievement
Nominee
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