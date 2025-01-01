Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Kinoafisha
Persons
Garri Bardin
Awards
Awards and nominations of Garri Bardin
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Garri Bardin
Cannes Film Festival 1988
Palme d'Or - Best Short Film
Winner
Cannes Film Festival 2016
Illy Prize
Nominee
