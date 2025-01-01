Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Garri Bardin Awards

Awards and nominations of Garri Bardin

Awards and nominations of Garri Bardin
Cannes Film Festival 1988 Cannes Film Festival 1988
Palme d'Or - Best Short Film
Winner
Cannes Film Festival 2016 Cannes Film Festival 2016
Illy Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more