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Kinoafisha Persons Peter Scolari Awards

Awards and nominations of Peter Scolari

Peter Scolari
Awards and nominations of Peter Scolari
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1988 Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1987 Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
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