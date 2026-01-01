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Kseniya Barkalova Kseniya Barkalova
Kinoafisha Persons Kseniya Barkalova

Kseniya Barkalova

Kseniya Barkalova

Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Daddy 6.5
Daddy (2004)

Filmography

Daddy 6.5
Daddy Papa
Drama 2004, Russia
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