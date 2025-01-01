Menu
Giovanna Mezzogiorno
Awards and nominations of Giovanna Mezzogiorno
Venice Film Festival 2005 Venice Film Festival 2005
Best Actress
Winner
Venice Film Festival 1998 Venice Film Festival 1998
Best Actress
Winner
Moscow International Film Festival 2018 Moscow International Film Festival 2018
Best Actress
Winner
