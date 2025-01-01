Menu
Jean-Louis Trintignant
Awards
Awards and nominations of Jean-Louis Trintignant
Jean-Louis Trintignant
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Jean-Louis Trintignant
Cannes Film Festival 1969
Best Actor
Winner
Berlin International Film Festival 1968
Best Actor
Winner
