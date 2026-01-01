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Ernesto Alterio
Ernesto Alterio Ernesto Alterio
Kinoafisha Persons Ernesto Alterio

Ernesto Alterio

Ernesto Alterio

Date of Birth
25 September 1970
Age
55 years old
Zodiac sign
Libra
Occupation
Actor
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, Thriller hero

Popular Films

Narcos: Mexico 8.1
Narcos: Mexico (2018)
Cable Girls 7.3
Cable Girls (2017)
Griselda 7.1
Griselda (2024)

Filmography

Perfectos conocidos Perfectos conocidos
Comedy 2027, Spain
Karateka
Karateka Karateka
Biography 2026, Belgium / Spain
5.7
Todos los lados de la cama Todos los lados de la cama
Comedy 2025, Spain
5.1
Un funeral de locos Un funeral de locos
Comedy 2025, Spain
Griselda 7.1
Griselda
Drama, Crime, Biography, 2024, USA
Santa Évita 6.7
Santa Évita
Biography, 2022, Argentina
Todos mienten 5.8
Todos mienten
Drama, Thriller 2022, Spain
Four's a Crowd 6
Four's a Crowd El cuarto pasajero
Adventure, Comedy 2022, Spain
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