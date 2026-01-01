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Ernesto Alterio
Ernesto Alterio
Kinoafisha
Persons
Ernesto Alterio
Ernesto Alterio
Ernesto Alterio
Date of Birth
25 September 1970
Age
55 years old
Zodiac sign
Libra
Occupation
Actor
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
,
Thriller hero
Popular Films
8.1
Narcos: Mexico
(2018)
7.3
Cable Girls
(2017)
7.1
Griselda
(2024)
Filmography
Perfectos conocidos
Perfectos conocidos
Comedy
2027, Spain
Karateka
Karateka
Biography
2026, Belgium / Spain
5.7
Todos los lados de la cama
Todos los lados de la cama
Comedy
2025, Spain
5.1
Un funeral de locos
Un funeral de locos
Comedy
2025, Spain
7.1
Griselda
Drama, Crime, Biography,
2024, USA
6.7
Santa Évita
Biography,
2022, Argentina
5.8
Todos mienten
Drama, Thriller
2022, Spain
6
Four's a Crowd
El cuarto pasajero
Adventure, Comedy
2022, Spain
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