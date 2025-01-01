Menu
Awards and nominations of Michel Piccoli

Michel Piccoli
Cannes Film Festival 1980 Cannes Film Festival 1980
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 1997 Venice Film Festival 1997
Best Film
Winner
Venice Film Festival 1990 Venice Film Festival 1990
Special Golden Ciak
Winner
Berlin International Film Festival 1982 Berlin International Film Festival 1982
Best Actor
Winner
