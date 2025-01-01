Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Michel Piccoli
Awards
Awards and nominations of Michel Piccoli
Michel Piccoli
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Michel Piccoli
Cannes Film Festival 1980
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 1997
Best Film
Winner
Venice Film Festival 1990
Special Golden Ciak
Winner
Berlin International Film Festival 1982
Best Actor
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree