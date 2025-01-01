Menu
Awards and nominations of Kevin Bishop

Kevin Bishop
BAFTA Awards 2010 BAFTA Awards 2010
Best Comedy (Programme or Series)
Nominee
BAFTA Awards 2008 BAFTA Awards 2008
Best Comedy Programme
Nominee
