Kinoafisha Persons Monica Potter Awards

Awards and nominations of Monica Potter

Monica Potter
Golden Globes, USA 2014 Golden Globes, USA 2014
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2006 Screen Actors Guild Awards 2006
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
