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Kinoafisha Persons Ron Clements Awards

Awards and nominations of Ron Clements

Ron Clements
Awards and nominations of Ron Clements
Academy Awards, USA 2017 Academy Awards, USA 2017
Best Animated Feature Film
Nominee
 Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 2010 Academy Awards, USA 2010
Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 2003 Academy Awards, USA 2003
Best Animated Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2017 BAFTA Awards 2017
Best Animated Feature Film
Nominee
 Best Animated Feature Film
Nominee
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