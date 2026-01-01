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Kinoafisha
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Ron Clements
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Awards and nominations of Ron Clements
Ron Clements
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Awards and nominations of Ron Clements
Academy Awards, USA 2017
Best Animated Feature Film
Nominee
Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 2010
Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 2003
Best Animated Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2017
Best Animated Feature Film
Nominee
Best Animated Feature Film
Nominee
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