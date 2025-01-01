Menu
Awards and nominations of Dean DeBlois

Dean DeBlois
Academy Awards, USA 2020
Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 2015
Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 2011
Best Animated Feature Film
Nominee
 Best Animated Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2014
BAFTA Kids Vote - Feature Film
Nominee
 Best Feature Film
Nominee
Venice Film Festival 2010
Most Creative 3D Film Stereoscopic Film of the Year
Winner
