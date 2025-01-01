Menu
Chris Sanders
Awards
Awards and nominations of Chris Sanders
Chris Sanders
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Chris Sanders
Academy Awards, USA 2025
Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 2014
Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 2011
Best Animated Feature Film
Nominee
Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 2003
Best Animated Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2025
Best Children's & Family Film
Nominee
Best Animated Feature Film
Nominee
Venice Film Festival 2010
Most Creative 3D Film Stereoscopic Film of the Year
Winner
