Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Neil Marshall Awards

Awards and nominations of Neil Marshall

Neil Marshall
Awards and nominations of Neil Marshall
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Razzie Awards 2020 Razzie Awards 2020
Worst Director
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more