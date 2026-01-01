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Kinoafisha
Persons
Peeter Simm
Awards
Awards and nominations of Peeter Simm
Peeter Simm
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Peeter Simm
Berlin International Film Festival 2002
Manfred Salzgeber Award
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2020
Best Film
Nominee
Moscow International Film Festival 2012
Golden St. George
Nominee
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