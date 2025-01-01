Menu
Kinoafisha Persons Ivan Shakhnazarov Awards

Ivan Shakhnazarov
Sochi Open Russian Film Festival 2012 Sochi Open Russian Film Festival 2012
Kinotavr. Short Film - Diploma
Winner
Kinotavr. Short Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2011 Sochi Open Russian Film Festival 2011
Kinotavr. Short Film
Nominee
