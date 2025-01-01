Menu
Awards and nominations of Aleksandr Yatsenko

Aleksandr Yatsenko
Sochi Open Russian Film Festival 2017 Sochi Open Russian Film Festival 2017
Best Actor
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2006 Sochi Open Russian Film Festival 2006
Best Actor
Winner
