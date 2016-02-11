Cast
Ivan Kuznetsov
Kolya Golikov
Aleksandr Kyshtymov
Pasha Ivanov
Cast and Crew
Writer
Boris Angarkhayev, Bulat Shiretorov, Chimit Zhamyanov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 24 minutes
Production year
2015
World premiere
11 February 2016
Release date
|11 February 2016
|Russia
| Asia Films
|6+
|11 February 2016
|Belarus
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|11 February 2016
|Kazakhstan
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|11 February 2016
|Ukraine
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Worldwide Gross
$49,964
Also known as
Baykalskiye kanikuly, Baikal Holidays, Baikal Vacation (Baykalskie Kanikuly), Байкальские каникулы, Baykalskie Kanikuly