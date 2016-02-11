Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Baykalskiye kanikuly
5.6
Baykalskiye kanikuly - Trailer
Kinoafisha Films Baykalskiye kanikuly
5.6

Baykalskiye kanikuly

, 2015
Baykalskiye kanikuly
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Baykalskiye kanikuly
5.6
Baykalskiye kanikuly - Trailer
Baykalskiye kanikuly  Trailer

Cast

Sergey Yershov
Sergey Yershov
Amadu Mamadakov
Amadu Mamadakov
Viktor Teterin
Lena Usoltseva
Ira Kazakova
Chimit Zhamyanov
Ivan Kuznetsov
Kolya Golikov
Aleksandr Kyshtymov
Pasha Ivanov
Director Anastasiya Nemchinova, Artem Burlov, Olga Butakova
Writer Boris Angarkhayev, Bulat Shiretorov, Chimit Zhamyanov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2015
World premiere 11 February 2016
Release date
11 February 2016 Russia Asia Films 6+
11 February 2016 Belarus
11 February 2016 Kazakhstan
11 February 2016 Ukraine
Worldwide Gross $49,964
Also known as
Baykalskiye kanikuly, Baikal Holidays, Baikal Vacation (Baykalskie Kanikuly), Байкальские каникулы, Baykalskie Kanikuly

Film rating

5.6
Rate 15 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 

Film Trailers

All trailers
Baykalskiye kanikuly - Trailer
Baykalskiye kanikuly Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more