Innokenty Smoktunovsky Awards

Innokenty Smoktunovsky
Awards and nominations of Innokenty Smoktunovsky
BAFTA Awards 1966 BAFTA Awards 1966
Best Foreign Actor
Nominee
Venice Film Festival 1964 Venice Film Festival 1964
Best Actor
Winner
