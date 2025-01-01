Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Bryan Brown
Awards
Awards and nominations of Bryan Brown
Bryan Brown
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Bryan Brown
Golden Globes, USA 1984
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree