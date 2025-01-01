Menu
Awards and nominations of David Dencik

David Dencik
Tallinn Black Nights Film Festival 2009 Tallinn Black Nights Film Festival 2009
Best Actor
Winner
Berlin International Film Festival 2007 Berlin International Film Festival 2007
EFP Shooting Star
Winner
