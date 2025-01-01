Menu
Awards and nominations of Joss Whedon

Joss Whedon
Academy Awards, USA 1996
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Special Class - Short-Format Live-Action Entertainment Programs
Winner
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
