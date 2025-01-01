Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Joss Whedon
Awards
Awards and nominations of Joss Whedon
Joss Whedon
About
Filmography
Photos
Awards
Awards and nominations of Joss Whedon
Academy Awards, USA 1996
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Special Class - Short-Format Live-Action Entertainment Programs
Winner
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree