Kinoafisha Persons Sam Taylor-Johnson Awards

Awards and nominations of Sam Taylor-Johnson

Sam Taylor-Johnson
Awards and nominations of Sam Taylor-Johnson
Cannes Film Festival 2008 Cannes Film Festival 2008
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
BAFTA Awards 2010 BAFTA Awards 2010
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Nominee
 Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2009 BAFTA Awards 2009
Best British Short Film
Nominee
Razzie Awards 2016 Razzie Awards 2016
Worst Director
Nominee
Sundance Film Festival 2009 Sundance Film Festival 2009
Short Filmmaking Award - Honorable Mention
Winner
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
