Sam Taylor-Johnson
Cannes Film Festival 2008
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
BAFTA Awards 2010
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Nominee
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Nominee
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2009
Best British Short Film
Nominee
Best British Short Film
Nominee
Razzie Awards 2016
Worst Director
Nominee
Sundance Film Festival 2009
Short Filmmaking Award - Honorable Mention
Winner
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
