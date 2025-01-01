Menu
Brady Corbet
Awards
Awards and nominations of Brady Corbet
Brady Corbet
Awards
Awards and nominations of Brady Corbet
Academy Awards, USA 2025
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 2025
Best Director, Motion Picture
Winner
Best Screenplay, Motion Picture
Nominee
BAFTA Awards 2025
Best Director
Winner
Best Screenplay (Original)
Nominee
Venice Film Festival 2024
Best Director
Winner
Best Film
Winner
Competition
Winner
Premio CinemaSarà Award
Winner
UNIMED Prize for Cultural Diversity
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2015
Best Debut Film
Winner
Best Director
Winner
Special Mention
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2018
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2009
Short Filmmaking Award - Honorable Mention
Winner
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
